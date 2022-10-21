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21 تشرين الأول 2022 - 05:20
21/10/2022 05:20:44
اردوغان يوافق على استقبال رئيس الوزراء السويد للبحث في مسألة انضمامها إلى الحلف الأطلسي
اردوغان يوافق على استقبال رئيس الوزراء السويد للبحث في مسألة انضمامها إلى الحلف الأطلسي
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LBCI News Lebanon
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