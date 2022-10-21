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21 تشرين الأول 2022 - 05:20
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اردوغان يوافق على استقبال رئيس الوزراء السويد للبحث في مسألة انضمامها إلى الحلف الأطلسي

اردوغان يوافق على استقبال رئيس الوزراء السويد للبحث في مسألة انضمامها إلى الحلف الأطلسي Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيس,استقبال,يوافق,اردوغان,
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اردوغان يوافق على استقبال رئيس الوزراء السويد للبحث في مسألة انضمامها إلى الحلف الأطلسي
Lebanon News
 
 
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