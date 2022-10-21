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21 تشرين الأول 2022 - 06:16
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وزير المالية: الدول التي فيها أكثر من سعر صرف هي دول "مريضة اقتصادياً" والتصحيح الجمركي يرفع ايرادات الدولة ويحفز الانتاج المحلي فالفرق بسعر الصرف يحرم الدولة والناس من الموارد

وزير المالية: الدول التي فيها أكثر من سعر صرف هي دول "مريضة اقتصادياً" والتصحيح الجمركي يرفع ايرادات الدولة ويحفز الانتاج المحلي فالفرق بسعر الصرف يحرم الدولة والناس من الموارد Lebanon, news ,lbci ,أخبار فيها,التي,الدول,المالية,وزير,
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وزير المالية: الدول التي فيها أكثر من سعر صرف هي دول &quot;مريضة اقتصادياً&quot; والتصحيح الجمركي يرفع ايرادات الدولة ويحفز الانتاج المحلي فالفرق بسعر الصرف يحرم الدولة والناس من الموارد
Lebanon News
 
 
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