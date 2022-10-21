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21 تشرين الأول 2022 - 06:16
21/10/2022 06:16:42
وزير المالية: الدول التي فيها أكثر من سعر صرف هي دول "مريضة اقتصادياً" والتصحيح الجمركي يرفع ايرادات الدولة ويحفز الانتاج المحلي فالفرق بسعر الصرف يحرم الدولة والناس من الموارد
وزير المالية: الدول التي فيها أكثر من سعر صرف هي دول "مريضة اقتصادياً" والتصحيح الجمركي يرفع ايرادات الدولة ويحفز الانتاج المحلي فالفرق بسعر الصرف يحرم الدولة والناس من الموارد
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LBCI News Lebanon
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