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21 تشرين الأول 2022 - 06:26
21/10/2022 06:26:00
وزير المال: الموازنة كانت جاهزة منذ شهر نيسان ولكن التأخر في إقرارها وتقلبات سعر الصرف فرض علينا إعادة تصحيحها
وزير المال: الموازنة كانت جاهزة منذ شهر نيسان ولكن التأخر في إقرارها وتقلبات سعر الصرف فرض علينا إعادة تصحيحها
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LBCI News Lebanon
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