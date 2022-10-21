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21 تشرين الأول 2022 - 06:28
21/10/2022 06:28:25
وزير المالية: جهزنا بالتنسيق مع "الصندوق" رزمة أولى من الإصلاحات البنيوية من بينها السرية المصرفية والـ"كابيتال كونترول" وتوحيد سعر الصرف
وزير المالية: جهزنا بالتنسيق مع "الصندوق" رزمة أولى من الإصلاحات البنيوية من بينها السرية المصرفية والـ"كابيتال كونترول" وتوحيد سعر الصرف
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LBCI News Lebanon
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