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21 تشرين الأول 2022 - 06:28
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وزير المالية: جهزنا بالتنسيق مع "الصندوق" رزمة أولى من الإصلاحات البنيوية من بينها السرية المصرفية والـ"كابيتال كونترول" وتوحيد سعر الصرف

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وزير المالية: جهزنا بالتنسيق مع &quot;الصندوق&quot; رزمة أولى من الإصلاحات البنيوية من بينها السرية المصرفية والـ&quot;كابيتال كونترول&quot; وتوحيد سعر الصرف
Lebanon News
 
 
 
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