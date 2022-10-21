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21 تشرين الأول 2022 - 06:35
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وزير المالية: لبنان بحاجة لنظام مصرفي ويجب حصر الافلاسات بأكبر قدر ممكن والعمل على الدمج

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وزير المالية: لبنان بحاجة لنظام مصرفي ويجب حصر الافلاسات بأكبر قدر ممكن والعمل على الدمج
Lebanon News
 
 
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