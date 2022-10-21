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21 تشرين الأول 2022 - 06:36
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وزير المالية: هناك نوع من الاجماع باننا بحاجة الى مساعدة الصندوق وهذه نقطة ايجابية ولكن علينا ان نرتب اوراقنا وافعالنا

وزير المالية: هناك نوع من الاجماع باننا بحاجة الى مساعدة الصندوق وهذه نقطة ايجابية ولكن علينا ان نرتب اوراقنا وافعالنا Lebanon, news ,lbci ,أخبار هناك,المالية,وزير,
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وزير المالية: هناك نوع من الاجماع باننا بحاجة الى مساعدة الصندوق وهذه نقطة ايجابية ولكن علينا ان نرتب اوراقنا وافعالنا
Lebanon News
 
 
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