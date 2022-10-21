آخر الأخبار
21 تشرين الأول 2022 - 06:36
21/10/2022 06:36:25
وزير المالية: هناك نوع من الاجماع باننا بحاجة الى مساعدة الصندوق وهذه نقطة ايجابية ولكن علينا ان نرتب اوراقنا وافعالنا
وزير المالية: هناك نوع من الاجماع باننا بحاجة الى مساعدة الصندوق وهذه نقطة ايجابية ولكن علينا ان نرتب اوراقنا وافعالنا
Lebanon, news ,lbci ,أخبار هناك,المالية,وزير,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً