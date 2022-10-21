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21 تشرين الأول 2022 - 10:15
21/10/2022 10:15:33
الوكالة الوطنية: حريق كبير في أحراج بلدة رأس المتن والدفاع المدني يعمل على إخماده
الوكالة الوطنية: حريق كبير في أحراج بلدة رأس المتن والدفاع المدني يعمل على إخماده
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LBCI News Lebanon
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