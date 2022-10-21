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21 تشرين الأول 2022 - 16:17
21/10/2022 16:17:09
سانا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ اسرائيلية في اجواء دمشق والمنطقة الجنوبية
سانا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ اسرائيلية في اجواء دمشق والمنطقة الجنوبية
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LBCI News Lebanon
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