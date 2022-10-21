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21 تشرين الأول 2022 - 16:17
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سانا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ اسرائيلية في اجواء دمشق والمنطقة الجنوبية

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سانا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ اسرائيلية في اجواء دمشق والمنطقة الجنوبية
Lebanon News
 
 
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