سالم زهران للـLBCI: اليوم نفتقد الى ضابط ايقاع ونعيش في دولة "فارطة" وثمة خلل بنيوي في الدستور ويجب تعديل المهل فيه ونحن بحاجة الى تعديلات أساسية في الطائف