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22 تشرين الأول 2022 - 03:10
22/10/2022 03:10:08
سالم زهران للـLBCI: اليوم نفتقد الى ضابط ايقاع ونعيش في دولة "فارطة" وثمة خلل بنيوي في الدستور ويجب تعديل المهل فيه ونحن بحاجة الى تعديلات أساسية في الطائف
سالم زهران للـLBCI: اليوم نفتقد الى ضابط ايقاع ونعيش في دولة "فارطة" وثمة خلل بنيوي في الدستور ويجب تعديل المهل فيه ونحن بحاجة الى تعديلات أساسية في الطائف
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