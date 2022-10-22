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22 تشرين الأول 2022 - 03:11
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أوجيرو: عطل طرأ في سنترال بعبدات وتوقف خدماتنا بالمنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة

أوجيرو: عطل طرأ في سنترال بعبدات وتوقف خدماتنا بالمنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة Lebanon, news ,lbci ,أخبار سنترال,أوجيرو,
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أوجيرو: عطل طرأ في سنترال بعبدات وتوقف خدماتنا بالمنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة
Lebanon News
 
 
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