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22 تشرين الأول 2022 - 03:25
22/10/2022 03:25:33
سالم زهران للـLBCI: نحن بحاجة الى مبعوث بيده ورقة مُدرج عليها عقوبات ويقوم بجولة على الكتل النيابية واذا لم يُملىء هذا الفراغ بشكل جيد فالناس ستأكل بعضها
سالم زهران للـLBCI: نحن بحاجة الى مبعوث بيده ورقة مُدرج عليها عقوبات ويقوم بجولة على الكتل النيابية واذا لم يُملىء هذا الفراغ بشكل جيد فالناس ستأكل بعضها
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