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22 تشرين الأول 2022 - 03:25
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سالم زهران للـLBCI: نحن بحاجة الى مبعوث بيده ورقة مُدرج عليها عقوبات ويقوم بجولة على الكتل النيابية واذا لم يُملىء هذا الفراغ بشكل جيد فالناس ستأكل بعضها

سالم زهران للـLBCI: نحن بحاجة الى مبعوث بيده ورقة مُدرج عليها عقوبات ويقوم بجولة على الكتل النيابية واذا لم يُملىء هذا الفراغ بشكل جيد فالناس ستأكل بعضها Lebanon, news ,lbci ,أخبار بحاجة,للـLBCI,زهران,سالم,
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سالم زهران للـLBCI: نحن بحاجة الى مبعوث بيده ورقة مُدرج عليها عقوبات ويقوم بجولة على الكتل النيابية واذا لم يُملىء هذا الفراغ بشكل جيد فالناس ستأكل بعضها
Lebanon News
 
 
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