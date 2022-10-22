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22 تشرين الأول 2022 - 03:27
22/10/2022 03:27:18
سالم زهران للـLBCI: حزب الله لا يضع فيتو على أحد في الاستحقاق الرئاسي ولا رئيس من 14 آذار أما من 8 آذار فـ"صعبة"
سالم زهران للـLBCI: حزب الله لا يضع فيتو على أحد في الاستحقاق الرئاسي ولا رئيس من 14 آذار أما من 8 آذار فـ"صعبة"
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LBCI News Lebanon
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