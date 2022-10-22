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22 تشرين الأول 2022 - 03:30
22/10/2022 03:30:33
سالم زهران للـLBCI: مقبلون في الأيام المقبلة على فراغ وهناك إحتمالان: الأول فوضى إجتماعية ومعيشية وأمنية وسياسية ودستورية والثاني أن نذهب إلى فراغ لكن بهدوء
سالم زهران للـLBCI: مقبلون في الأيام المقبلة على فراغ وهناك إحتمالان: الأول فوضى إجتماعية ومعيشية وأمنية وسياسية ودستورية والثاني أن نذهب إلى فراغ لكن بهدوء
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