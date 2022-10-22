سالم زهران للـLBCI: مقبلون في الأيام المقبلة على فراغ وهناك إحتمالان: الأول فوضى إجتماعية ومعيشية وأمنية وسياسية ودستورية والثاني أن نذهب إلى فراغ لكن بهدوء