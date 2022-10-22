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22 تشرين الأول 2022 - 03:37
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سالم زهران في الملف الحكومي للـLBCI: ثمة "نكد" سياسي اليوم وأنا مع جبران باسيل بتسمية المسيحيين كما يحق للكتل النيابية الأخرى

سالم زهران في الملف الحكومي للـLBCI: ثمة "نكد" سياسي اليوم وأنا مع جبران باسيل بتسمية المسيحيين كما يحق للكتل النيابية الأخرى Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحكومي,الملف,زهران,سالم,
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سالم زهران في الملف الحكومي للـLBCI: ثمة &quot;نكد&quot; سياسي اليوم وأنا مع جبران باسيل بتسمية المسيحيين كما يحق للكتل النيابية الأخرى
Lebanon News
 
 
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