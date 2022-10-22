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22 تشرين الأول 2022 - 03:47
22/10/2022 03:47:04
سالم زهران للـLBCI: لا أجرؤ أن أقول إن هناك حكومة أو لا حكومة ففي لبنان هناك دائمًا سيناريو "آخر دقيقة"
سالم زهران للـLBCI: لا أجرؤ أن أقول إن هناك حكومة أو لا حكومة ففي لبنان هناك دائمًا سيناريو "آخر دقيقة"
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