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22 تشرين الأول 2022 - 05:01
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طفل بحاجة لبلاكيت دم من أي فئة كانت في مستشفى الجامعة الأميركية.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03607784

طفل بحاجة لبلاكيت دم من أي فئة كانت في مستشفى الجامعة الأميركية.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03607784 Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبلاكيت,بحاجة,
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طفل بحاجة لبلاكيت دم من أي فئة كانت في مستشفى الجامعة الأميركية.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03607784
Lebanon News
 
 
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