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22 تشرين الأول 2022 - 05:01
22/10/2022 05:01:42
طفل بحاجة لبلاكيت دم من أي فئة كانت في مستشفى الجامعة الأميركية.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03607784
طفل بحاجة لبلاكيت دم من أي فئة كانت في مستشفى الجامعة الأميركية.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03607784
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LBCI News Lebanon
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