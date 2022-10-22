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22 تشرين الأول 2022 - 06:32
22/10/2022 06:32:23
مريض في مستشفى اوتيل ديو بحاجة ماسة لبلاكيت دم من كل الفئات.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 76767696
مريض في مستشفى اوتيل ديو بحاجة ماسة لبلاكيت دم من كل الفئات.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 76767696
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LBCI News Lebanon
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