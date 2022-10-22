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22 تشرين الأول 2022 - 06:32
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مريض في مستشفى اوتيل ديو بحاجة ماسة لبلاكيت دم من كل الفئات.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 76767696

مريض في مستشفى اوتيل ديو بحاجة ماسة لبلاكيت دم من كل الفئات.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 76767696 Lebanon, news ,lbci ,أخبار اوتيل,مستشفى,مريض,
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مريض في مستشفى اوتيل ديو بحاجة ماسة لبلاكيت دم من كل الفئات.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 76767696
Lebanon News
 
 
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