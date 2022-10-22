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22 تشرين الأول 2022 - 08:01
22/10/2022 08:01:01
مريضة في مستشفى بحنّس بحاجة ماسة لبلاكيت دم (عدد 2) من فئة A négatif.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03470418
مريضة في مستشفى بحنّس بحاجة ماسة لبلاكيت دم (عدد 2) من فئة A négatif.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03470418
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LBCI News Lebanon
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