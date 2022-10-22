آخر الأخبار
22 تشرين الأول 2022 - 08:01
Back

مريضة في مستشفى بحنّس بحاجة ماسة لبلاكيت دم (عدد 2) من فئة A négatif.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03470418

مريضة في مستشفى بحنّس بحاجة ماسة لبلاكيت دم (عدد 2) من فئة A négatif.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03470418 Lebanon, news ,lbci ,أخبار بحاجة,بحنّس,مستشفى,مريضة,
episodes
مريضة في مستشفى بحنّس بحاجة ماسة لبلاكيت دم (عدد 2) من فئة A n&eacute;gatif.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03470418
Lebanon News
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً