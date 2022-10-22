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22 تشرين الأول 2022 - 09:22
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طهران ترى أن واشنطن تستغل الإحتجاجات لتحصيل تنازلات في الملف النووي

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طهران ترى أن واشنطن تستغل الإحتجاجات لتحصيل تنازلات في الملف النووي
Lebanon News
إعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان السبت أن الولايات المتحدة تضغط على بلاده بدعم الإحتجاجات في أعقاب وفاة مهسا أميني لانتزاع تنازلات في الملف النووي.
 
ومنذ العام الماضي، أجرت طهران والقوى الكبرى مباحثات بتنسيق من الإتحاد الأوروبي ومشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، بهدف إحياء الإتفاق النووي لعام 2015، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه في 2018.
 
وتعثرت المباحثات مطلع أيلول، بعدما اعتبرت الأطراف الغربية أن الرد الإيراني على مسودة تفاهم طرحها الإتحاد الأوروبي كان "غير بناء".
 
 
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