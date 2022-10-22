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22 تشرين الأول 2022 - 16:37
22/10/2022 16:37:53
وسائل إعلام سورية: سماع دوي انفجارات بالقرب من قاعدة اميركية في حقل العمر النفطي في دير الزور أعقبها اندلاع حرائق وتحليق الطيران في سماء المنطقة
وسائل إعلام سورية: سماع دوي انفجارات بالقرب من قاعدة اميركية في حقل العمر النفطي في دير الزور أعقبها اندلاع حرائق وتحليق الطيران في سماء المنطقة
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LBCI News Lebanon
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