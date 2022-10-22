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22 تشرين الأول 2022 - 16:37
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وسائل إعلام سورية: سماع دوي انفجارات بالقرب من قاعدة اميركية في حقل العمر النفطي في دير الزور أعقبها اندلاع حرائق وتحليق الطيران في سماء المنطقة

وسائل إعلام سورية: سماع دوي انفجارات بالقرب من قاعدة اميركية في حقل العمر النفطي في دير الزور أعقبها اندلاع حرائق وتحليق الطيران في سماء المنطقة Lebanon, news ,lbci ,أخبار سماع,سورية,إعلام,وسائل,
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وسائل إعلام سورية: سماع دوي انفجارات بالقرب من قاعدة اميركية في حقل العمر النفطي في دير الزور أعقبها اندلاع حرائق وتحليق الطيران في سماء المنطقة
Lebanon News
 
 
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