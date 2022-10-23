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23 تشرين الأول 2022 - 14:10
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الديوان الملكي السعودي: خادم الحرمين الشريفين وجه بإنابة ولي العهد برئاسة وفد المملكة للقمة العربية في الجزائر إلا أن الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب ولي العهد السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف ووجه بإنابة وزير الخارجية

الديوان الملكي السعودي: خادم الحرمين الشريفين وجه بإنابة ولي العهد برئاسة وفد المملكة للقمة العربية في الجزائر إلا أن الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب ولي العهد السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف ووجه بإنابة وزير الخارجية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحرمين,خادم,السعودي,الملكي,الديوان,
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الديوان الملكي السعودي: خادم الحرمين الشريفين وجه بإنابة ولي العهد برئاسة وفد المملكة للقمة العربية في الجزائر إلا أن الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب ولي العهد السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف ووجه بإنابة وزير الخارجية
Lebanon News
 
 
 
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