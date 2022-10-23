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23 تشرين الأول 2022 - 14:14
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التحكم المروري: حركة المرور خانقة من النقاش باتجاه نهر الكلب ومن جونيه باتجاه للضبيه بسبب كثافة الامطار

التحكم المروري: حركة المرور خانقة من النقاش باتجاه نهر الكلب ومن جونيه باتجاه للضبيه بسبب كثافة الامطار Lebanon, news ,lbci ,أخبار خانقة,المرور,حركة,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: حركة المرور خانقة من النقاش باتجاه نهر الكلب ومن جونيه باتجاه للضبيه بسبب كثافة الامطار
Lebanon News
 
 
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