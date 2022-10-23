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23 تشرين الأول 2022 - 14:30
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق عام تل النحاس الخردلي بسبب تساقط الامطار وحصول انزلاقات لبعض المركبات

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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق عام تل النحاس الخردلي بسبب تساقط الامطار وحصول انزلاقات لبعض المركبات
Lebanon News
 
 
 
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