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23 تشرين الأول 2022 - 14:30
23/10/2022 14:30:12
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق عام تل النحاس الخردلي بسبب تساقط الامطار وحصول انزلاقات لبعض المركبات
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق عام تل النحاس الخردلي بسبب تساقط الامطار وحصول انزلاقات لبعض المركبات
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LBCI News Lebanon
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