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23 تشرين الأول 2022 - 14:36
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وزير الشؤونِ الاجتماعية هيكتور حجار لـ"صوت الناس": منذ اخر العام 2020 لا تحاويل من وزارة المالية للجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة والمصارف لا تعطي الجمعيات من اموالها الّا مبالغ محدودة وباتت المؤسسات غير قادرة على العمل

وزير الشؤونِ الاجتماعية هيكتور حجار لـ"صوت الناس": منذ اخر العام 2020 لا تحاويل من وزارة المالية للجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة والمصارف لا تعطي الجمعيات من اموالها الّا مبالغ محدودة وباتت المؤسسات غير قادرة على العمل Lebanon, news ,lbci ,أخبار حجار,هيكتور,الاجتماعية,الشؤونِ,وزير,
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وزير الشؤونِ الاجتماعية هيكتور حجار لـ&quot;صوت الناس&quot;: منذ اخر العام 2020 لا تحاويل من وزارة المالية للجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة والمصارف لا تعطي الجمعيات من اموالها الّا مبالغ محدودة وباتت المؤسسات غير قادرة على العمل
Lebanon News
 
 
 
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