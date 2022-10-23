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23 تشرين الأول 2022 - 14:36
23/10/2022 14:36:16
وزير الشؤونِ الاجتماعية هيكتور حجار لـ"صوت الناس": منذ اخر العام 2020 لا تحاويل من وزارة المالية للجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة والمصارف لا تعطي الجمعيات من اموالها الّا مبالغ محدودة وباتت المؤسسات غير قادرة على العمل
وزير الشؤونِ الاجتماعية هيكتور حجار لـ"صوت الناس": منذ اخر العام 2020 لا تحاويل من وزارة المالية للجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة والمصارف لا تعطي الجمعيات من اموالها الّا مبالغ محدودة وباتت المؤسسات غير قادرة على العمل
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LBCI News Lebanon
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