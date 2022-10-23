وزير الشؤونِ الاجتماعية هيكتور حجار لـ"صوت الناس": منذ اخر العام 2020 لا تحاويل من وزارة المالية للجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة والمصارف لا تعطي الجمعيات من اموالها الّا مبالغ محدودة وباتت المؤسسات غير قادرة على العمل