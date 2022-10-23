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23 تشرين الأول 2022 - 14:48
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هيكتور حجار لـ"صوت الناس": وزير المال وعد بأنه سيرى امكانية تحويل الأموال لجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة وغدًا سأتلقى الجواب منه وإذا تم الاتفاق سأتوجّه عند الرئيس ميقاتي وسنذهب سويًا عند حاكم مصرف لبنان

هيكتور حجار لـ"صوت الناس": وزير المال وعد بأنه سيرى امكانية تحويل الأموال لجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة وغدًا سأتلقى الجواب منه وإذا تم الاتفاق سأتوجّه عند الرئيس ميقاتي وسنذهب سويًا عند حاكم مصرف لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,حجار,هيكتور,
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هيكتور حجار لـ&quot;صوت الناس&quot;: وزير المال وعد بأنه سيرى امكانية تحويل الأموال لجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة وغدًا سأتلقى الجواب منه وإذا تم الاتفاق سأتوجّه عند الرئيس ميقاتي وسنذهب سويًا عند حاكم مصرف لبنان
Lebanon News
 
 
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