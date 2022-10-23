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23 تشرين الأول 2022 - 15:04
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وزير الأشغال لـ"صوت الناس": فرقنا تحولت لفرق رفع النفايات والسبب الاساسي لفيضان بعض الامكان التي صنفت بالحمراء هي أن أكياس البلاستيك سدّت مجاري المياه

وزير الأشغال لـ"صوت الناس": فرقنا تحولت لفرق رفع النفايات والسبب الاساسي لفيضان بعض الامكان التي صنفت بالحمراء هي أن أكياس البلاستيك سدّت مجاري المياه Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,الأشغال,وزير,
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وزير الأشغال لـ&quot;صوت الناس&quot;: فرقنا تحولت لفرق رفع النفايات والسبب الاساسي لفيضان بعض الامكان التي صنفت بالحمراء هي أن أكياس البلاستيك سدّت مجاري المياه
Lebanon News
 
 
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