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23 تشرين الأول 2022 - 15:04
23/10/2022 15:04:09
وزير الأشغال لـ"صوت الناس": فرقنا تحولت لفرق رفع النفايات والسبب الاساسي لفيضان بعض الامكان التي صنفت بالحمراء هي أن أكياس البلاستيك سدّت مجاري المياه
وزير الأشغال لـ"صوت الناس": فرقنا تحولت لفرق رفع النفايات والسبب الاساسي لفيضان بعض الامكان التي صنفت بالحمراء هي أن أكياس البلاستيك سدّت مجاري المياه
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