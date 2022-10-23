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23 تشرين الأول 2022 - 15:04
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هيكتور حجار لصوت الناس: على مصرف لبنان أن يصدر تعميمًا رسميًا يسمح للجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة أن تسحب من كل تحولية بحدود الـ 40%

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هيكتور حجار لصوت الناس: على مصرف لبنان أن يصدر تعميمًا رسميًا يسمح للجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة أن تسحب من كل تحولية بحدود الـ 40%
Lebanon News
 
 
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