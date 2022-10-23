آخر الأخبار
23 تشرين الأول 2022 - 15:04
23/10/2022 15:04:23
هيكتور حجار لصوت الناس: على مصرف لبنان أن يصدر تعميمًا رسميًا يسمح للجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة أن تسحب من كل تحولية بحدود الـ 40%
هيكتور حجار لصوت الناس: على مصرف لبنان أن يصدر تعميمًا رسميًا يسمح للجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة أن تسحب من كل تحولية بحدود الـ 40%
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,لصوت,حجار,هيكتور,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً