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23 تشرين الأول 2022 - 15:04
23/10/2022 15:04:49
علي حميّة لـ"صوت الناس": لا يمكننا كوزارة اشغال ان نتحول الى شركة رفع النفايات في حين ان شركات رفع النفايات تقبض اموالها
علي حميّة لـ"صوت الناس": لا يمكننا كوزارة اشغال ان نتحول الى شركة رفع النفايات في حين ان شركات رفع النفايات تقبض اموالها
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