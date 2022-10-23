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23 تشرين الأول 2022 - 15:04
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علي حميّة لـ"صوت الناس": لا يمكننا كوزارة اشغال ان نتحول الى شركة رفع النفايات في حين ان شركات رفع النفايات تقبض اموالها

علي حميّة لـ"صوت الناس": لا يمكننا كوزارة اشغال ان نتحول الى شركة رفع النفايات في حين ان شركات رفع النفايات تقبض اموالها Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,حميّة,
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علي حميّة لـ&quot;صوت الناس&quot;: لا يمكننا كوزارة اشغال ان نتحول الى شركة رفع النفايات في حين ان شركات رفع النفايات تقبض اموالها
Lebanon News
 
 
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