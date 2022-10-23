آخر الأخبار
23 تشرين الأول 2022 - 15:08
Back

وزير الأشغال لـ"صوت الناس": المال المتواجد في وزراة الاشغال هو للسلامة العامة واليوم المسؤولية تقع على وزارتي الطاقة والداخلية بالاضافة الى البلديات وشركات رفع النفايات

وزير الأشغال لـ"صوت الناس": المال المتواجد في وزراة الاشغال هو للسلامة العامة واليوم المسؤولية تقع على وزارتي الطاقة والداخلية بالاضافة الى البلديات وشركات رفع النفايات Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,الأشغال,وزير,
episodes
وزير الأشغال لـ&quot;صوت الناس&quot;: المال المتواجد في وزراة الاشغال هو للسلامة العامة واليوم المسؤولية تقع على وزارتي الطاقة والداخلية بالاضافة الى البلديات وشركات رفع النفايات
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً