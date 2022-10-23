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23 تشرين الأول 2022 - 15:08
23/10/2022 15:08:52
وزير الأشغال لـ"صوت الناس": المال المتواجد في وزراة الاشغال هو للسلامة العامة واليوم المسؤولية تقع على وزارتي الطاقة والداخلية بالاضافة الى البلديات وشركات رفع النفايات
وزير الأشغال لـ"صوت الناس": المال المتواجد في وزراة الاشغال هو للسلامة العامة واليوم المسؤولية تقع على وزارتي الطاقة والداخلية بالاضافة الى البلديات وشركات رفع النفايات
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