آخر الأخبار
23 تشرين الأول 2022 - 15:14
Back

ميشال دويهي لـ"صوت الناس": لا إمكانية لبناء الدولة إذا لم يكن رئيس الجمهورية سياديًا إنقاذيًا وإصلاحيًا

ميشال دويهي لـ"صوت الناس": لا إمكانية لبناء الدولة إذا لم يكن رئيس الجمهورية سياديًا إنقاذيًا وإصلاحيًا Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,دويهي,ميشال,
episodes
ميشال دويهي لـ&quot;صوت الناس&quot;: لا إمكانية لبناء الدولة إذا لم يكن رئيس الجمهورية سياديًا إنقاذيًا وإصلاحيًا
Lebanon News
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً