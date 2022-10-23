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23 تشرين الأول 2022 - 15:15
23/10/2022 15:15:41
القوى الامنية تناشد المواطنين عدم سلوك اوتوستراد المتن الساحلي للتخفيف من زحمة السير
القوى الامنية تناشد المواطنين عدم سلوك اوتوستراد المتن الساحلي للتخفيف من زحمة السير
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LBCI News Lebanon
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