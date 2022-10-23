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23 تشرين الأول 2022 - 15:48
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فراس حمدان لـ"صوت الناس": أطلقنا مبادرة سياسية واضحة العناوين واقترحنا اسماء توافقية تعبّر عن قناعاتنا ممكن ملاقتنا عليها من قبل كتل أخرى وللأسف اليوم كل كتلة اتّجهت نحو شعار معيّن

فراس حمدان لـ"صوت الناس": أطلقنا مبادرة سياسية واضحة العناوين واقترحنا اسماء توافقية تعبّر عن قناعاتنا ممكن ملاقتنا عليها من قبل كتل أخرى وللأسف اليوم كل كتلة اتّجهت نحو شعار معيّن Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,حمدان,فراس,
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فراس حمدان لـ&quot;صوت الناس&quot;: أطلقنا مبادرة سياسية واضحة العناوين واقترحنا اسماء توافقية تعبّر عن قناعاتنا ممكن ملاقتنا عليها من قبل كتل أخرى وللأسف اليوم كل كتلة اتّجهت نحو شعار معيّن
Lebanon News
 
 
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