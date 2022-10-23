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23 تشرين الأول 2022 - 15:48
23/10/2022 15:48:40
فراس حمدان لـ"صوت الناس": أطلقنا مبادرة سياسية واضحة العناوين واقترحنا اسماء توافقية تعبّر عن قناعاتنا ممكن ملاقتنا عليها من قبل كتل أخرى وللأسف اليوم كل كتلة اتّجهت نحو شعار معيّن
فراس حمدان لـ"صوت الناس": أطلقنا مبادرة سياسية واضحة العناوين واقترحنا اسماء توافقية تعبّر عن قناعاتنا ممكن ملاقتنا عليها من قبل كتل أخرى وللأسف اليوم كل كتلة اتّجهت نحو شعار معيّن
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