فراس حمدان لـ"صوت الناس": أطلقنا مبادرة سياسية واضحة العناوين واقترحنا اسماء توافقية تعبّر عن قناعاتنا ممكن ملاقتنا عليها من قبل كتل أخرى وللأسف اليوم كل كتلة اتّجهت نحو شعار معيّن