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23 تشرين الأول 2022 - 16:00
23/10/2022 16:00:53
غياث يزبك لـ"صوت الناس": إذا جلسنا مع حزب الله على الطاولة وقال إن سلاحه بتصرّف الجيش اللبناني نستطيع أن نتّفق معه
غياث يزبك لـ"صوت الناس": إذا جلسنا مع حزب الله على الطاولة وقال إن سلاحه بتصرّف الجيش اللبناني نستطيع أن نتّفق معه
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LBCI News Lebanon
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