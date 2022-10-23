آخر الأخبار
23 تشرين الأول 2022 - 16:00
Back

غياث يزبك لـ"صوت الناس": إذا جلسنا مع حزب الله على الطاولة وقال إن سلاحه بتصرّف الجيش اللبناني نستطيع أن نتّفق معه

غياث يزبك لـ"صوت الناس": إذا جلسنا مع حزب الله على الطاولة وقال إن سلاحه بتصرّف الجيش اللبناني نستطيع أن نتّفق معه Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,يزبك,غياث,
episodes
غياث يزبك لـ&quot;صوت الناس&quot;: إذا جلسنا مع حزب الله على الطاولة وقال إن سلاحه بتصرّف الجيش اللبناني نستطيع أن نتّفق معه
Lebanon News
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً