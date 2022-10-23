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23 تشرين الأول 2022 - 16:01
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فراس حمدان لـ"صوت الناس": مع احترامنا لقائد الجيش نحن بحاجة الى إعادة السياسة الى الحياة السياسية ونحن ضدّ تعديل الدستور

فراس حمدان لـ"صوت الناس": مع احترامنا لقائد الجيش نحن بحاجة الى إعادة السياسة الى الحياة السياسية ونحن ضدّ تعديل الدستور Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,حمدان,فراس,
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فراس حمدان لـ&quot;صوت الناس&quot;: مع احترامنا لقائد الجيش نحن بحاجة الى إعادة السياسة الى الحياة السياسية ونحن ضدّ تعديل الدستور
Lebanon News
 
 
 
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