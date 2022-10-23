آخر الأخبار
23 تشرين الأول 2022 - 16:01
23/10/2022 16:01:08
فراس حمدان لـ"صوت الناس": مع احترامنا لقائد الجيش نحن بحاجة الى إعادة السياسة الى الحياة السياسية ونحن ضدّ تعديل الدستور
فراس حمدان لـ"صوت الناس": مع احترامنا لقائد الجيش نحن بحاجة الى إعادة السياسة الى الحياة السياسية ونحن ضدّ تعديل الدستور
Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,حمدان,فراس,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً