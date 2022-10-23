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23 تشرين الأول 2022 - 16:25
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المدير العام للدفاع المدني لـ"صوت الناس": الانقاذ البحري يبحث عن رجل مقعد مفقود جرفت السيول سيارته وتم انقاذ عائلته

المدير العام للدفاع المدني لـ"صوت الناس": الانقاذ البحري يبحث عن رجل مقعد مفقود جرفت السيول سيارته وتم انقاذ عائلته Lebanon, news ,lbci ,أخبار المدني,للدفاع,العام,المدير,
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المدير العام للدفاع المدني لـ&quot;صوت الناس&quot;: الانقاذ البحري يبحث عن رجل مقعد مفقود جرفت السيول سيارته وتم انقاذ عائلته
Lebanon News
 
 
 
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