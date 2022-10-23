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23 تشرين الأول 2022 - 16:27
23/10/2022 16:27:40
ميشال دويهي لـ"صوت الناس" عن تكتل التغييريين: لا تستطيع أن تصوّت ضمن مجموعة سياسية غير متجانسة وأنا أردت أن أقوم بصدمة إيجابية لأقول "مش ماشي الحال" لكننا على اتصال دائم
ميشال دويهي لـ"صوت الناس" عن تكتل التغييريين: لا تستطيع أن تصوّت ضمن مجموعة سياسية غير متجانسة وأنا أردت أن أقوم بصدمة إيجابية لأقول "مش ماشي الحال" لكننا على اتصال دائم
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