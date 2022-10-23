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23 تشرين الأول 2022 - 16:27
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ميشال دويهي لـ"صوت الناس" عن تكتل التغييريين: لا تستطيع أن تصوّت ضمن مجموعة سياسية غير متجانسة وأنا أردت أن أقوم بصدمة إيجابية لأقول "مش ماشي الحال" لكننا على اتصال دائم

ميشال دويهي لـ"صوت الناس" عن تكتل التغييريين: لا تستطيع أن تصوّت ضمن مجموعة سياسية غير متجانسة وأنا أردت أن أقوم بصدمة إيجابية لأقول "مش ماشي الحال" لكننا على اتصال دائم Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,دويهي,ميشال,
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ميشال دويهي لـ&quot;صوت الناس&quot; عن تكتل التغييريين: لا تستطيع أن تصوّت ضمن مجموعة سياسية غير متجانسة وأنا أردت أن أقوم بصدمة إيجابية لأقول &quot;مش ماشي الحال&quot; لكننا على اتصال دائم
Lebanon News
 
 
 
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