ميشال دويهي لـ"صوت الناس" عن تكتل التغييريين: لا تستطيع أن تصوّت ضمن مجموعة سياسية غير متجانسة وأنا أردت أن أقوم بصدمة إيجابية لأقول "مش ماشي الحال" لكننا على اتصال دائم