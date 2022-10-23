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23 تشرين الأول 2022 - 17:02
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"الوكالة الوطنية": السير على المسرب الشرقي لأوتستراد الضبية نهر الكلب لا يزال شبه متوقف منذ ساعات بسبب برك المياه التي سببتها الأمطار وحوادث السيارات في أكثر من مكان والمواطنون يناشدون الجهات المعنية العمل على معالجة الوضع

"الوكالة الوطنية": السير على المسرب الشرقي لأوتستراد الضبية نهر الكلب لا يزال شبه متوقف منذ ساعات بسبب برك المياه التي سببتها الأمطار وحوادث السيارات في أكثر من مكان والمواطنون يناشدون الجهات المعنية العمل على معالجة الوضع Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,الوطنية,الوكالة,quot,
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&quot;الوكالة الوطنية&quot;: السير على المسرب الشرقي لأوتستراد الضبية نهر الكلب لا يزال شبه متوقف منذ ساعات بسبب برك المياه التي سببتها الأمطار وحوادث السيارات في أكثر من مكان والمواطنون يناشدون الجهات المعنية العمل على معالجة الوضع
Lebanon News
 
 
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