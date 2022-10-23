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23 تشرين الأول 2022 - 17:00
23/10/2022 17:00:00
غياث يزبك لـ"صوت الناس": نحن لا نحمل "كتلة باطون" اسمها ميشال معوض الى الرئاسة ولكن لانقبل أن يُنتقص من سيادته
غياث يزبك لـ"صوت الناس": نحن لا نحمل "كتلة باطون" اسمها ميشال معوض الى الرئاسة ولكن لانقبل أن يُنتقص من سيادته
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LBCI News Lebanon
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