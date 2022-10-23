آخر الأخبار
23 تشرين الأول 2022 - 17:00
Back

غياث يزبك لـ"صوت الناس": نحن لا نحمل "كتلة باطون" اسمها ميشال معوض الى الرئاسة ولكن لانقبل أن يُنتقص من سيادته

غياث يزبك لـ"صوت الناس": نحن لا نحمل "كتلة باطون" اسمها ميشال معوض الى الرئاسة ولكن لانقبل أن يُنتقص من سيادته Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,يزبك,غياث,
episodes
غياث يزبك لـ&quot;صوت الناس&quot;: نحن لا نحمل &quot;كتلة باطون&quot; اسمها ميشال معوض الى الرئاسة ولكن لانقبل أن يُنتقص من سيادته
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً