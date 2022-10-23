غياث يزبك لـ"صوت الناس": الحكومات المتعاقبة على السلطة الزمت مصرف لبنان ان يكون المديّن لها ومصرف لبنان ضغط على المصارف التي ضغطت بدورها على الناس وجريمة حاكم مصرف لبنان انه مشى بسياسة الدولة