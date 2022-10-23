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23 تشرين الأول 2022 - 17:38
23/10/2022 17:38:29
غياث يزبك لـ"صوت الناس": الحكومات المتعاقبة على السلطة الزمت مصرف لبنان ان يكون المديّن لها ومصرف لبنان ضغط على المصارف التي ضغطت بدورها على الناس وجريمة حاكم مصرف لبنان انه مشى بسياسة الدولة
غياث يزبك لـ"صوت الناس": الحكومات المتعاقبة على السلطة الزمت مصرف لبنان ان يكون المديّن لها ومصرف لبنان ضغط على المصارف التي ضغطت بدورها على الناس وجريمة حاكم مصرف لبنان انه مشى بسياسة الدولة
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