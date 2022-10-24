غسان حاصباني للـLBCI: في ظل الظروف وما رأيناه من تصرفات يتخذها فريق السطلة نتوقع التصرف نفسه وهو تعطيل نصاب جلسة انتخاب الرئيس بالدورة الثانية أما فريقنا المعارض فأتوقع الاتجاه بالتصويت الى المرشح ميشال معوض وقد يكون هناك أسماء أخرى