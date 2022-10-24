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24 تشرين الأول 2022 - 01:16
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غسان حاصباني للـLBCI: في ظل الظروف وما رأيناه من تصرفات يتخذها فريق السطلة نتوقع التصرف نفسه وهو تعطيل نصاب جلسة انتخاب الرئيس بالدورة الثانية أما فريقنا المعارض فأتوقع الاتجاه بالتصويت الى المرشح ميشال معوض وقد يكون هناك أسماء أخرى

غسان حاصباني للـLBCI: في ظل الظروف وما رأيناه من تصرفات يتخذها فريق السطلة نتوقع التصرف نفسه وهو تعطيل نصاب جلسة انتخاب الرئيس بالدورة الثانية أما فريقنا المعارض فأتوقع الاتجاه بالتصويت الى المرشح ميشال معوض وقد يكون هناك أسماء أخرى Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,حاصباني,غسان,
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غسان حاصباني للـLBCI: في ظل الظروف وما رأيناه من تصرفات يتخذها فريق السطلة نتوقع التصرف نفسه وهو تعطيل نصاب جلسة انتخاب الرئيس بالدورة الثانية أما فريقنا المعارض فأتوقع الاتجاه بالتصويت الى المرشح ميشال معوض وقد يكون هناك أسماء أخرى
Lebanon News
 
 
 
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