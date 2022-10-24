آخر الأخبار
24 تشرين الأول 2022 - 01:37
24/10/2022 01:37:35
ريفي للـLBCI: التغييريون قد يتركون الخيار لكل عضو بانتخاب من يريد في جلسة اليوم
ريفي للـLBCI: التغييريون قد يتركون الخيار لكل عضو بانتخاب من يريد في جلسة اليوم
Lebanon, news ,lbci ,أخبار يتركون,التغييريون,للـLBCI,ريفي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً