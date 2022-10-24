آخر الأخبار
24 تشرين الأول 2022 - 01:36
24/10/2022 01:36:48
ريفي للـLBCI: النائب ميشال معوض هو أقوى المرشحين حتى الآن وتأمين الـ65 ليس مستحيلا
ريفي للـLBCI: النائب ميشال معوض هو أقوى المرشحين حتى الآن وتأمين الـ65 ليس مستحيلا
Lebanon, news ,lbci ,أخبار معوض,ميشال,النائب,للـLBCI,ريفي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً