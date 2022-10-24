ايهاب حماده للـLBCI: انتخاب رئيس الجمهورية هو أهم استحقاق دستوري ونحن نراوح مكاننا لأن البعض يحاول من خلال الجلسات الذهاب الى التسلية أو الى تكتيكات معينة و"كأن البلد في ألف خير"