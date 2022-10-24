آخر الأخبار
24 تشرين الأول 2022 - 02:16
Back

ايهاب حماده للـLBCI: انتخاب رئيس الجمهورية هو أهم استحقاق دستوري ونحن نراوح مكاننا لأن البعض يحاول من خلال الجلسات الذهاب الى التسلية أو الى تكتيكات معينة و"كأن البلد في ألف خير"

ايهاب حماده للـLBCI: انتخاب رئيس الجمهورية هو أهم استحقاق دستوري ونحن نراوح مكاننا لأن البعض يحاول من خلال الجلسات الذهاب الى التسلية أو الى تكتيكات معينة و"كأن البلد في ألف خير" Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيس,انتخاب,للـLBCI,حماده,ايهاب,
episodes
ايهاب حماده للـLBCI: انتخاب رئيس الجمهورية هو أهم استحقاق دستوري ونحن نراوح مكاننا لأن البعض يحاول من خلال الجلسات الذهاب الى التسلية أو الى تكتيكات معينة و&quot;كأن البلد في ألف خير&quot;
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً