آخر الأخبار
24 تشرين الأول 2022 - 02:42
Back

وضاح صادق للـLBCI: أكثر شخص مؤهل ليكون رئيس الجمهورية بخبرته وسمعته ونضافة كفه وبالخطة التي وضعها هو صلاح حنين أما ميشال معوض فهو صديق

وضاح صادق للـLBCI: أكثر شخص مؤهل ليكون رئيس الجمهورية بخبرته وسمعته ونضافة كفه وبالخطة التي وضعها هو صلاح حنين أما ميشال معوض فهو صديق Lebanon, news ,lbci ,أخبار أكثر,للـLBCI,صادق,وضاح,
episodes
وضاح صادق للـLBCI: أكثر شخص مؤهل ليكون رئيس الجمهورية بخبرته وسمعته ونضافة كفه وبالخطة التي وضعها هو صلاح حنين أما ميشال معوض فهو صديق
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً