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24 تشرين الأول 2022 - 02:42
24/10/2022 02:42:21
وضاح صادق للـLBCI: أكثر شخص مؤهل ليكون رئيس الجمهورية بخبرته وسمعته ونضافة كفه وبالخطة التي وضعها هو صلاح حنين أما ميشال معوض فهو صديق
وضاح صادق للـLBCI: أكثر شخص مؤهل ليكون رئيس الجمهورية بخبرته وسمعته ونضافة كفه وبالخطة التي وضعها هو صلاح حنين أما ميشال معوض فهو صديق
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