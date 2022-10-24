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24 تشرين الأول 2022 - 02:47
24/10/2022 02:47:23
بو فاعور للـLBCI: يبدو أنه لم يحن الاوان لتسوية سياسية ولكن المختلف اليوم هو وضوح اكبر في مواقف الكتل
بو فاعور للـLBCI: يبدو أنه لم يحن الاوان لتسوية سياسية ولكن المختلف اليوم هو وضوح اكبر في مواقف الكتل
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