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24 تشرين الأول 2022 - 02:50
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بو فاعور للـLBCI: هناك تقدم في مسألة الاسماء بملف تشكيل الحكومة ولكن المشكلة الاكبر هي في اعطاء الثقة من عدمه

بو فاعور للـLBCI: هناك تقدم في مسألة الاسماء بملف تشكيل الحكومة ولكن المشكلة الاكبر هي في اعطاء الثقة من عدمه Lebanon, news ,lbci ,أخبار تقدم,هناك,للـLBCI,فاعور,
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بو فاعور للـLBCI: هناك تقدم في مسألة الاسماء بملف تشكيل الحكومة ولكن المشكلة الاكبر هي في اعطاء الثقة من عدمه
Lebanon News
 
 
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