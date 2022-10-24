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24 تشرين الأول 2022 - 02:52
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أبو فاعور للـLBCI: النائب ميشال معوض يراكم من جلسة الى أخرى عددا أكبر من الأصوات وهذا يعني أن هناك امكانية لتوسيع القاعدة الانتخابية لمعوض

أبو فاعور للـLBCI: النائب ميشال معوض يراكم من جلسة الى أخرى عددا أكبر من الأصوات وهذا يعني أن هناك امكانية لتوسيع القاعدة الانتخابية لمعوض Lebanon, news ,lbci ,أخبار ميشال,النائب,للـLBCI,فاعور,
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أبو فاعور للـLBCI: النائب ميشال معوض يراكم من جلسة الى أخرى عددا أكبر من الأصوات وهذا يعني أن هناك امكانية لتوسيع القاعدة الانتخابية لمعوض
Lebanon News
 
 
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