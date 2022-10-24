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24 تشرين الأول 2022 - 02:54
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أبو فاعور للـLBCI: النقاش اليوم هو حول الحكومة وليس حول الرئاسة والعهد يحاول اعادة انتاج نفسه بطرقتين من خلال تمديد الشغور الرئاسي وأن تكون الحكومة المقبلة فيها غلبة لمصلحة العهد وفريق التيار

أبو فاعور للـLBCI: النقاش اليوم هو حول الحكومة وليس حول الرئاسة والعهد يحاول اعادة انتاج نفسه بطرقتين من خلال تمديد الشغور الرئاسي وأن تكون الحكومة المقبلة فيها غلبة لمصلحة العهد وفريق التيار Lebanon, news ,lbci ,أخبار النقاش,للـLBCI,فاعور,
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أبو فاعور للـLBCI: النقاش اليوم هو حول الحكومة وليس حول الرئاسة والعهد يحاول اعادة انتاج نفسه بطرقتين من خلال تمديد الشغور الرئاسي وأن تكون الحكومة المقبلة فيها غلبة لمصلحة العهد وفريق التيار
Lebanon News
 
 
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