أبو فاعور للـLBCI: النقاش اليوم هو حول الحكومة وليس حول الرئاسة والعهد يحاول اعادة انتاج نفسه بطرقتين من خلال تمديد الشغور الرئاسي وأن تكون الحكومة المقبلة فيها غلبة لمصلحة العهد وفريق التيار