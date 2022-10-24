آخر الأخبار
24 تشرين الأول 2022 - 02:57
Back

قبلان قبلان للـLBCI: لا نريد ان ندخل في ترشيحات كي لا يُقال انه مرشح الطائفة في حين اننا نريد مرشحا وطنيا

قبلان قبلان للـLBCI: لا نريد ان ندخل في ترشيحات كي لا يُقال انه مرشح الطائفة في حين اننا نريد مرشحا وطنيا Lebanon, news ,lbci ,أخبار نريد,للـLBCI,قبلان,قبلان,
episodes
قبلان قبلان للـLBCI: لا نريد ان ندخل في ترشيحات كي لا يُقال انه مرشح الطائفة في حين اننا نريد مرشحا وطنيا
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً