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24 تشرين الأول 2022 - 03:09
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علي خريس للـLBCI: ليس من الضروري ان يدعو الرئيس بري يوميا الى جلسات لإنتخاب الرئيس ولا أحد يمكنه فرض رئيس للجمهورية وهذا الأمر يحتاج الى توافق

علي خريس للـLBCI: ليس من الضروري ان يدعو الرئيس بري يوميا الى جلسات لإنتخاب الرئيس ولا أحد يمكنه فرض رئيس للجمهورية وهذا الأمر يحتاج الى توافق Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,خريس,
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علي خريس للـLBCI: ليس من الضروري ان يدعو الرئيس بري يوميا الى جلسات لإنتخاب الرئيس ولا أحد يمكنه فرض رئيس للجمهورية وهذا الأمر يحتاج الى توافق
Lebanon News
 
 
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