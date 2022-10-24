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24 تشرين الأول 2022 - 03:09
24/10/2022 03:09:53
علي خريس للـLBCI: ليس من الضروري ان يدعو الرئيس بري يوميا الى جلسات لإنتخاب الرئيس ولا أحد يمكنه فرض رئيس للجمهورية وهذا الأمر يحتاج الى توافق
علي خريس للـLBCI: ليس من الضروري ان يدعو الرئيس بري يوميا الى جلسات لإنتخاب الرئيس ولا أحد يمكنه فرض رئيس للجمهورية وهذا الأمر يحتاج الى توافق
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